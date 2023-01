Recherche maakt zich zorgen om vermiste Amir (33)

Op 6 januari werd de vermissing van Amir bij de Amsterdamse politie gebeld. Sindsdien hebben rechercheur uitgebreid onderzoek verricht, wat nog niet heeft geresulteerd in een teken van leven of een verblijfplaats van de 33-jarige man. Of hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf is op dit moment niet duidelijk. Wel is uit onderzoek duidelijk geworden dat Amir op 31 december in de Pijp is geweest. Dat is op dit moment de laatste traceerbare locatie van hem. Mogelijk maakt(e) Amir gebruik van een zwarte Cortina herenfiets. Omdat niet duidelijk is waar deze fiets nu is, wil de recherche het heel graag weten als deze fiets ergens gezien is. De fiets is voorzien van een aantal specifieke en opvallende stickers. Het blauwe kratje wat te zien is op de foto, is niet meer bevestigd op de fiets. De fiets zou op dit moment voorzien moeten zijn van een zwart mandje op de bagagedrager.

Indien mensen Amir hebben gezien na 31 december 2022 of informatie hebben over waar hij sindsdien mogelijk heeft verbleven of nu verblijft, dan hoort de recherche dat heel graag. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via het onderstaande tipformulier. Bij het delen van informatie kan het volgende registratienummer gebruikt worden: 2023004561.

Signalement Amir Aliev