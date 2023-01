Gewelddadige beroving in Team West en Opsporing Verzocht

Straatroof Zoetermeer

De straatroof gebeurde op vrijdagavond 21 oktober rond 22.15 uur op het station Centrum West. De twee slachtoffers stapten de Randstad Rail in op het station Leidschenveen. Hierna kwamen er twee voor hun onbekende jongens naast hun zitten. Deze twee toonden veel belangstelling voor hun jassen. Op het station Centrum West sloegen deze twee jongens toe. Met geweld beroofden ze de twee jongens van hun persoonlijke spullen. Eén van de slachtoffers werd van zijn schoudertas en capuchon beroofd. Door de tussenkomst van een derde, gingen de twee verdachten er vandoor met de Randstad Rail. Op het station Voorweg Laag stapten de verdachten uit en liepen zij weg in de richting van de wijk Meerzicht in Zoetermeer. Na de uitzending van 22 november bij Team West heeft één van de verdachten zich bij de politie gemeld. In de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West worden er camerabeelden getoond van de tweede verdachte.

Straatroof Asmansweg Den Haag

Een 74-jarige mevrouw is in Den Haag beroofd van haar tas. Dit vond plaats op zaterdag 8 oktober 2022 rond 14.00 uur in het wijkpark de Verademing. Het viel het slachtoffer op dat er tijdens het wandelen in het park steeds een jongen om haar heen fietste. Plotseling trok een jongen van achteren hard aan haar tas en ging er meteen vandoor. Vanavond in Team West zijn er camerabeelden te zien van de straatrover.

Pinner bankhelpdeskfraude Apeldoorn

Afgelopen zomer werd een man uit Apeldoorn het slachtoffer van een bankhelpdeskfraude. Hij kreeg een zogenaamde mail van de bank om online een aantal formulieren in te vullen, waar de man op reageerde. Ondertussen werd hij online opgelicht. In Den Haag en Wassenaar werd er voor bijna 1000 euro van zijn bankrekening opgenomen. De bedragen zijn opgenomen bij een BP station aan de Binckhorstlaan in Den Haag en bij een geldautomaat aan de Johan de Wittstraat in Wassenaar. In Team West worden camerabeelden uitgezonden van de pinner.

Bankhelpdeskfraude en straatroof Den Haag

Een onbekende man heeft een 18-jarige jongen op de Zweeloostraat in Den Haag, onder bedreiging van een vermoedelijk steekwapen, beroofd van zijn portemonnee. Dit gebeurde op dinsdag 13 september. Het slachtoffer moest onder bedreiging met de straatrover naar een pinautomaat meelopen op de Leyweg in Den Haag. Daar werd het slachtoffer gedwongen 500 euro uit de geldautomaat pinnen. Deze straatrover is bij ons bekend: hij is ook betrokken bij een bankhelpdeskfaude, die op maandag 7 november op de Dedemsvaartweg in Den Haag werd gepleegd. Daar werd een 82-jarige Hagenaar door twee mannen opgelicht die zich voordeden als zogenaamde bankmedewerkers. Deze twee mannen pinden met de bankpas van het slachtoffer bij dezelfde geldautomaat aan de Leyweg in Den Haag. Een van deze twee mannen, de man met de pet, was degene die de jongen beroofde. In Team West worden camerabeelden getoond van de twee verdachten.

