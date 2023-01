19-jarige man gewond na steekincident

De melding kwam rond 18.00 uur binnen bij de politie. Op de Boekhorststraat troffen agenten het slachtoffer aan wiens wond door een getuige dichtgedrukt werd. Het slachtoffer is daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de huidige toestand van het slachtoffer is momenteel nog niets bekend. De verdachte vluchtte volgens getuigen in de richting van de Zuidwal na het incident.

Weet u iets wat dit onderzoek kan helpen?

De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident, onder andere door camerabeelden uit de omgeving te bekijken en buurtonderzoek te doen. De politie roept getuigen op zich te melden.

Heeft u iets gezien wat dit onderzoek kan helpen? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.