Overvallers pizzeria en tankstation slaan zonder buit op de vlucht

Pizzabakker verjaagt overvaller in Sleeuwijk

De dader liep zondag 13 november 2022 rond 18.30 uur de pizzeria aan de Nieuwe Es binnen. Hij bedreigde het personeel met een koevoet. Toen de pizzabakker zijn pizzaschep tevoorschijn haalde, nam de overvaller de benen. Zonder buit rende hij weg in de richting van de Eikenlaan. Hij staat op beeld. Het zou gaan om een blanke man van zo’n 18 tot 20 jaar oud. Hij is 1.75 tot 1.80 meter lang. Hij droeg een zwart sportief jack, met een reflecterende streep achterop, een zwarte broek en zwarte schoenen.



Bankpasfraude (spoofing) in Oisterwijk

Een 79-jarige man uit Oisterwijk krijgt op vrijdag 11 februari 2022 een telefoontje van een man die zich valselijk uitgeeft als bankmedewerker. De oplichter maakt de Oisterwijker wijs dat er sprake was van een virus op zijn rekening en dat er geld was overgeboekt naar een vreemde bankrekening. Het slachtoffer logt in op de computer en opent zijn bankaccount en volgt de aanwijzingen van de zogenaamde bankmedewerker op. Ook geeft hij ter goeder trouw zijn bankpas en scanner mee aan een bankmedewerker die aan de deur komt. Korte tijd daarna worden duizenden euro’s van zijn rekening opgenomen. De pinner staat op beeld.



Overval tankstation in Steenbergen

Een tankstation aan de Nassaulaan in Steenbergen is vrijdag 21 oktober 2022 omstreeks 19.20 uur overvallen. De overvaller bedreigde de caissière met een groot mes en eiste geld. Hij is uiteindelijk zonder buit vertrokken. Het zou gaan om een getinte man, circa 1.75m-1.80 m lang. Hij heeft een slank postuur en donkere wenkbrauwen. Hij droeg een lichtkleurige jas met capuchon. Hij sprak in een buitenlandse taal.

Uitzendingen

