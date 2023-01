Drie jongeren aangehouden na steekincident in Dordrecht

Even na 21:30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De jonge Dordtenaar werd vermoedelijk na een ruzie met een mes verwond, maar was gelukkig aanspreekbaar. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving. Dat leidde tot de aanhouding van drie verdachten van 15, 16 en 16 jaar uit Dordrecht. De neergestoken jongen was een van hen.

Over wat aan het steekincident vooraf ging en wie betrokken zijn, is nog veel onduidelijk. De politie onderzoekt dit. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden uit de omgeving van het Vogelplein? Laat het ons weten via 0900-8844. Anoniem melden kan via: 0800-7000.