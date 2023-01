Spoor van aanrijdingen in Amsterdam-Noord

Een oplettende vrouw volgde de betrokken auto, waarna politiemensen een 20-jarige Amsterdammer zonder rijbewijs in de omgeving konden aanhouden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het verlaten van een plaats ongeval. Wij zijn dringend op zoek naar de fietser of fietsers die zijn aangereden en naar mensen die informatie hebben waarmee wij nog niet hebben gesproken. De betrokken auto, een Range Rover, is in beslag genomen voor nader onderzoek.

Fietser(s) aangereden Papaverweg/Klaprozenweg

Het slachtoffer van de eerste aanrijding is de auto gevolgd naar de Johan van Hasseltweg. Toen de auto daar stilstond, heeft het slachtoffer knoopte een gesprek aan over de opgelopen schade. Op dat moment zaten er twee mannen in de auto, van wie er een uitstapte en wegliep. De ander ging er met flinke snelheid vandoor. Getuigen hebben gezien dat een of meer fietsers zouden zijn aangereden op de kruising Papaverweg/Klaprozenweg. Dankzij een vrouw die de auto volgde en de politie belde, kon er even later een verdachte worden aangehouden.

Van een van de fietsers is een signalement bekend:

man;

ongeveer 20 jaar oud;

blauwe trui;

blauwe broek;

capuchon;

rugtas.

Ben of ken jij deze fietser, was jij ook betrokken bij de aanrijding, weet jij meer over de andere inzittende van de auto of heb jij andere informatie over deze zaak, bel dan met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Vermeld daarbij a.u.b. het volgende registratienummer: 2023013201.