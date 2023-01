Politie neemt honderden lachgastanks in beslag

Opslag is levensgevaarlijk

Op 1 januari 2023 is het lachgasverbod ingegaan. Het is sindsdien verboden om lachgas voor recreatief gebruik binnen Nederland te vervoeren, te verkopen of te hebben. De politie werkt aan een landelijk implementatieplan om de invoering van het verbod vorm te geven, maar tot die tijd wordt alle lachgas die wordt aangetroffen wel in beslag genomen.

Lachgas is een oxiderend gas en kan brand veroorzaken of bij verwarming ontploffen. Opslagplaatsen die worden gebruikt zijn bijvoorbeeld garageboxen, loodsen of vrachtwagens. Heb je het vermoeden dat ergens lachgas wordt opgeslagen of verhandeld? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.