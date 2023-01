Drugsdealer uit Amersfoort opgepakt

Achtervolging

Oplettende collega’s zien dinsdag 17 januari een man kort een flat binnengaan. Tegen deze persoon bestond al een vermoeden dat hij zich bezighoudt met de verkoop van drugs. Wanneer deze persoon vervolgens nog een flitsbezoekje brengt aan een andere woning, wordt de achtervolging ingezet.

In beslagneming

Na een korte achtervolging wordt de verdachte aangehouden op verdenking van het handelen in verdovende middelen. Na de aanhouding worden twee woningen doorzocht waar contant geld en een handelshoeveelheid harddrugs is gevonden. Hierbij is onder andere 20 gram heroïne en 50 gram cocaïne is in beslag genomen.