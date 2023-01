Politie zoekt getuigen schietincident

Omstreeks 22.00 uur stond het slachtoffer met een paar vriendjes op het schoolplein de Horizon aan de Wold. De jongeren staken wat vuurwerk af. Plotseling voelde de 14-jarige jongen een pijnlijk gevoel in zijn buik. Hij ervaarde dat als buiten gewoon pijnlijk. Eenmaal thuisgekomen, meldde hij het incident aan zijn ouders. Daar bleek dat hij vermoedelijk was beschoten. In zijn kleding bleek resten van munitie te zitten. Het slachtoffer raakte verder niet gewond, maar was wel flink geschrokken. Wie hiervoor verantwoordelijk is niet duidelijk geworden. Een sporenonderzoek nabij de school leverde nog niet veel op.



Tips? Bel de politie

Heeft u informatie over het incident? Bel dan met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.