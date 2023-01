Getuigen gezocht na beschieting van gebouw

In het pand zijn maandagochtend 2 januari meerdere kogelinslagen aangetroffen. Het vermoeden is dat het pand tussen vrijdagavond 30 december 22.00 uur en maandagochtend 2 januari 07.00 uur beschoten is. Daarbij raakte het gebouw beschadigd, er raakte niemand gewond.

Iets gezien?

De politie zoekt getuigen. Heeft u in de periode tussen vrijdagavond en maandagochtend iets opvallends gezien in de omgeving van de Schedeldoekshaven? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn in het onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.