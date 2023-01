Brandstichter dankzij tips kijkers Bureau Brabant aangehouden

Brandstichting bij tankstation in Tilburg

Op maandag 11 juli jl. werd er tegen middernacht brand gesticht bij een tankstation aan de Oerlesestraat in Tilburg. De dader is op bewakingsbeelden te zien. Hij komt aanrijden op een fiets, die hij bij de wasboxen zet. Daarna gaat hij in de prullenbakken op zoek naar papier dat hij vervolgens in de buurt van de pompen aansteekt. Hij probeert met restjes brandstof uit de pompen een groter vuur te maken. Aanvankelijk lukt dat maar het vuur dooft vanzelf. De volgende ochtend ontdekt een medewerkster dat er slangen van de pompen op de grond liggen. Ook zitten er zwarte roetvlekken op de grond en op de pompen.

Bureau Brabant

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant toonde op maandag 14 november 2022 bewakingsbeelden waarop de dader goed is te zien. Na de uitzending kwamen diverse tips bij de politie binnen, onder andere via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) die leidden naar een 48-jarige Tilburger. De officier van justitie gaf toestemming om de verdachte buiten heterdaad aan te houden. Dit lukte niet direct waarna hij werd opgenomen in het opsporingsregister.

Nog een brandstichting

In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 december 2022 werd geprobeerd bij een woning in de wijk Trouwlaan / Uitvindersbuurt een deurbel in brand te steken. Bij het verdere onderzoek naar dat incident kwam een man in beeld die ook gezocht werd voor de brand aan de Oerlesestraat. Hij werd op zaterdag 31 december omstreeks 17.00 uur door agenten gelokaliseerd op de Stationsstraat in Tilburg en aangehouden. Hij is vastgezet.