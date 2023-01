Onbeheerde bestelbus met mogelijk drugsafval aangetroffen in Amersfoort

Rond 15u00 werd door Rijkswaterstaat een onbeheerde zwarte bestelbus nabij afslag Amersfoort Noord aangetroffen. In de bestelbus werden vaten aangetroffen met - vermoedelijk – drugsafval daarin. De brandweer werd hierop in kennis gesteld. Daarna is de bestelbus weggesleept voor verder onderzoek. De politie is op zoek naar de bestuurder en de bijrijder van de bestelbus. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het mogelijk drugsafval.

Dashcambeelden

De politie is op zoek naar (dascam)beelden waarop mogelijk iets te zien is van de personen die de bus daar achterlieten. Ook is de politie op zoek naar de bestuurder en de bijrijder van de bestelbus. Heeft u beelden of weet u wie de bestuurder of bijrijder zijn? Meld dat dan bij de politie. Hiervoor kunt u bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Voor het uploaden van de beelden kunt u gebruik maken van onderstaand tipformulier.