Politie zoekt getuigen van beroving in Beverwijk

Toen het slachtoffer rond 18.45 uur samen met een vriend aan het Stationsplein stond, stonden er vlakbij een groep met vijf/zes jongens. Eén van deze jongens liep richting de jongen en vroeg om zijn persoonlijke eigendommen af te geven. Toen het slachtoffer dit weigerde zijn deze onder dreiging van een steekwapen afgenomen. De jongen is hierna direct weggegaan en heeft vervolgens de politie ingeschakeld. Na een zoekslag zijn de verdachte en de andere jongens niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

Er is geen duidelijk signalement bekend van de betrokkenen, maar aangezien het incident plaatsvond bij het station, zijn mogelijk omstanders getuige geweest van het incident. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u tussen 18.45 uur en 19.05 uur iets verdachts hebben gezien aan het Stationsplein in Beverwijk, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

2023013398