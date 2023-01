Afpersers aangehouden door ondersteuningsgroep

Leden van de ondersteuningsgroep, dat is een speciaal uitgerust politieteam dat risicovollere aanhoudingen doet, vielen tegelijkertijd binnen in de woningen van de verdachten in Breskens en Nieuwvliet. Dat gebeurde op dinsdagochtend in alle vroegte. De verdachten zijn ingesloten in een cel. Ze worden verdacht van afpersing en bedreiging. Hun slachtoffer deed begin januari aangifte bij de politie. Hij zou voor enkele duizenden euro’s zijn afgeperst. De drie dwongen hem geld op te nemen en staken dat vervolgens in hun eigen zak.

De drie werden vrijdag voor de rechter-commissaris geleid. Ze zijn op last van de rechter-commissaris in vrijheid gesteld maar zijn nog steeds verdachte. Ze legden verklaringen af bij rechercheurs. Bij de huiszoekingen zijn verschillende spullen in beslag genomen die relevant kunnen zijn voor het onderzoek.