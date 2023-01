Politie treft cocaïnewasserij aan en houdt een verdachte aan

Politiemensen waren bezig met een onderzoek naar de verdachte en waren naar zijn huis gegaan. Toen ze zijn huis en garage doorzochten, troffen ze allerlei spullen aan die te maken hebben met de productie van drugs. Onder andere spullen die gebruikt worden bij de kweek van hennep. Denk aan stekbakjes, bloempotten en droogrekken. Ook troffen de agenten daar bijna 140 kilo hennep aan.

Wasserij

Verder vonden de agenten er diverse chemicaliën die gebruikt worden bij het ‘wassen’ van cocaïne en troffen ze ongeveer 1,5 kilo cocaïnebase aan. De politie vermoedt een zogeheten cocaïnewasserij te hebben opgerold. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit dragermateriaal, zoals bijvoorbeeld uit kleding of shampoo, gehaald. Criminelen verstoppen de cocaïne in deze producten, maar om het te verkopen moet dit proces met behulp van chemicaliën worden teruggedraaid.

Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse gekomen om de wasserij te ontmantelen.

Drugslabs zijn levensgevaarlijk

Drugslabs kunnen overal zitten en ze zijn vaak te herkennen aan onder andere een chemische geur, verduisterde ramen en het regelmatig af- en aanrijden van bestelbusjes. Het vervaardigen van drugs is een proces waarin met chemische stoffen wordt gewerkt. Er is een grote kans dat deze chemicaliën ontploffen en er brand ontstaat. Daarom is een drugslab levensgevaarlijk, niet alleen voor personen in het lab, maar ook voor omwonenden.

Melden helpt en kan ook anoniem

Vermoedt u dat er een drugslab bij u in de buurt zit? Meldingen, hoe klein ook, kunnen van groot belang zijn. U kunt uw tips delen met de politie door te bellen naar 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via de tiplijn Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.