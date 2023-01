Agenten gewond geraakt bij aanhoudingen

Agenten ontvingen vrijdagnacht op zaterdagnacht rond 01.30 uur een melding van een vechtpartij op de Anslostraat. Er bleken meerdere mensen betrokken bij de ruzie. Bij het uit elkaar halen van de groep werd een collega aangevallen en raakte gewond. Een andere agent die op de melding af kwam raakte gewond aan zijn been en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek daar dat de collega langdurig letsel aan het been heeft opgelopen. Er zijn meerdere personen aangehouden, allen woonachtig in Den Haag.

Geweld tegen politiemensen

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.



Iets gezien in de omgeving van de Anslostraat?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u iets opvallends gezien op de Anslostraat ten tijde van het incident? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.