Getuigen gezocht van ernstige mishandeling in Zaandam

Agenten verlenen direct eerste hulp en daarna ontfermen ambulancemedewerkers zich over het slachtoffer. De man gaat met spoed per ambulance naar het ziekenhuis. Het slachtoffer werd mishandeld op de Westzijde ter hoogte van de parkeerplaats (naast de ijssalon), tegenover de Vinkenstraat.



Getuigen en / of mensen met andere informatie zoals (camera)beelden kunnen contact opnemen met 0900-8844. Beeldmateriaal kan verstuurd worden via www.politie.nl/upload.



2023015088