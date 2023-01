Inbrekers actief in Zeeland, alle tips zijn welkom!

Hebt u zaterdag 21 december iets verdachts gezien? Hebt u in de buurt van de adressen waarop is ingebroken mensen gezien die zich verdacht / afwijkend gedroegen? Woont of werkt u in de omgeving van één van de adressen en beschikt u over camerabeelden waarop iets opvallends te zien is? Dan komen wij graag in contact met u! U kunt ons bereiken via 0900-8844.

Kort overzicht

In Zeeuws-Vlaanderen braken inbrekers tussen 18.00 en 23.55 uur in een woning aan het Wagnerhof in Terneuzen in.

In Zuid-Beveland gaat het om een poging inbraak in een woning aan de Jan Wolkerslaan in Kloetinge rond 18.15 uur; een poging inbraak in de Hoofdstraat in Ovezande, rond 18.30 uur en een inbraak in een woning in de Roofvogelstraat in Heinkenszand tussen 19.40 en 22.50 uur.

Op Schouwen-Duiveland sloegen inbrekers tussen 13.00 uur en 21.00 uur toe in een woning in de Burgemeester van Eetenstraat in Nieuwerkerk. Het bleef hier gelukkig bij een poging, maar ze richtten er veel schade aan de buitenzijde van de woning aan. Ook is er tussen 15.00 uur en 21.30 uur ingebroken in een woning in de Schuurbeque Boeijestraat in Zierikzee.

Politieonderzoek

In geen van de gevallen waren de bewoners op het moment van de inbraak thuis. In alle gevallen is er sprake van (forse) braakschade. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. Zo houden we buurtonderzoeken, verrichtten we sporenonderzoek, praten we met getuigen en kijken we of er camerabeelden beschikbaar zijn. We kunnen uw hulp goed gebruiken:

We komen graag met u in contact als u zaterdag iets verdachts of afwijkend hebt gezien.

Wellicht hebben de inbrekers ook andere woningen bekeken en hebt u dit gezien.

Misschien hebt u mensen die zich verdacht gedroegen gezien en kunt u meer vertellen over hun signalement of wellicht over het vervoermiddel dat zij gebruikten.

Of beschikt u over camerabeelden die voor het politieonderzoek van belang kunnen zijn.

In al deze gevallen stellen wij uw telefoontje naar 0900-8844 erg op prijs.

Bent u zelf het slachtoffer geworden van (poging) woninginbraak en hebt u dit nog niet aan de politie gemeld? Neem dan alstublieft alsnog contact met ons op.