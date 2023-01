Getuigen gezocht na gewapende overval op winkel

Iets voor 18.00 uur kwam het duo een winkel, gespecialiseerd in huishoudelijke artikelen, binnen. Op dat moment waren twee klanten en twee medewerkers aanwezig. De twee verdachten - beide in het zwart gekleed en met een capuchon op - bedreigden een medewerker met een wapen en eisten geld. Toen een getuige 112 wilde bellen, renden zij snel naar buiten. Hun verdere vluchtwijze en -richting is onbekend. Een zoekslag in de omgeving leverde geen aanhoudingen op.