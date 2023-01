4 aanhoudingen na gewapende woningoverval Haarlem

Op woensdagochtend 19 oktober 2022 omstreeks 10.15 uur kreeg de politie melding van een woningoverval op het Weltevredenplein in Haarlem. Kort daarvoor stond een onbekende man voor de deur van een woning. Toen één van de bewoners opendeed, drongen twee mannen de woning binnen. Zij bedreigden de bewoners met een vuurwapen en eisten geld. Eén van de bewoners wist uit de woning weg te komen. Hij liep daarbij licht letsel op. Na een aantal minuten verlieten de overvallers de woning. Ze vluchtten weg in een auto. De politie werd gealarmeerd en startte direct een onderzoek. Na een zoekslag in de omgeving werden de overvallers niet meer aangetroffen.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De recherche in Haarlem onderzoekt deze gewapende woningoverval en heeft op dinsdag 24 januari in totaal 4 aanhoudingen verricht. Het gaat om een man van 19 jaar oud uit Haarlem, een 19-jarige man uit Stein (Limburg), een 17-jarige jongen uit Den Haag en een 18-jarige man uit Rotterdam. De politie en het Openbaar Ministerie vermoeden dat de verdachten betrokken zijn bij de gewapende woningoverval in Haarlem. De verdachten zijn aangehouden in hun woonplaatsen. Ook werden in woningen in Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Stein doorzoekingen verricht. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen voor nader onderzoek.

De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren. Daarom wordt op dit moment geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt. Op vrijdag 27 januari worden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze zal dan een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis.

2022217793