Verwaarloosde kippen en haan aangetroffen in Diemen: wie heeft meer informatie?

Diemen - Op de vroege middag van vrijdag 20 januari 2023 zijn op de P.J. ter Beekstraat in Diemen 11 verwaarloosde kippen en een haan aangetroffen. De dieren zaten met z’n allen opgepropt in een krat dat in de bosjes stond. Verschillende kippen en de haan bleken onbehandelde problemen en verwondingen (aan hun poten) te hebben. Eén van de kippen was er zeer slecht aan toe en moest door een dierenarts uit haar lijden verlost worden. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over (het dumpen van) de dieren.