Winkeldief slaat kassière met skateboard

De jongen liep bij een bouwmarkt in Goes langs de kassa. Omdat de kassière dacht dat hij mogelijk spullen uit de winkel bij zich had die hij niet had afgerekend, vroeg ze hem of ze in zijn tas mocht kijken. Dat wilde de jongen niet, hij maakte aanstalten om weg te gaan. Toen de kassière hem vastpakte en zei dat ze toch in de tas wilde kijken, gaf hij haar een klap op het hoofd met zijn skateboard.

Daarna ging de jongen er vandoor. Hij werd achterhaald door medewerkers van de bouwmarkt. Die namen hem weer mee naar binnen in afwachting van de politie. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek hij inderdaad spullen in zijn tas te hebben die niet waren afgerekend. De jongen is overgebracht naar een cel en heeft daar later een verklaring afgelegd over wat hij had gedaan. Van de mishandeling zijn ook camerabeelden gemaakt. Door de agenten werden getuigen gehoord.

De kassière heeft onbekend letsel opgelopen. Zij stelde zich onder behandeling van een huisarts. De bouwmarkt deed aangifte van diefstal, de kassière deed aangifte van mishandeling.