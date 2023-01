Getuigen gezocht van mishandeling bij verkeersconflict op de Diependaalselaan

Tussen 18.00 uur en 18.30 uur ontstond een conflict in het verkeer in Hilversum tussen twee voertuigen. Het gaat daarbij om een zwarte Toyota en een rode Tesla. Toen beide voertuigen tot stilstand waren gebracht vlak voor de kruising van de Diependaalselaan met de Pieter de Hooghlaan zijn twee vrouwen uit de zwarte Toyota gestapt. Ze liepen naar de rode Toyota en klopte op het portier. De man stapte uit de auto en werd daarna aangevallen door de vrouwen.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien van het verkeersconflict of de mishandeling. De getuigen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.