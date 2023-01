Politie houdt verdachte aan voor computercriminaliteit en bankhelpdeskfraude

Het slachtoffer is benaderd door een zogenaamde medewerker van een bank, die verklaarde dat opdracht zou zijn gegeven om geld over te maken naar het buitenland. De bankmedewerker wilde dat controleren, waarop de slachtoffer verklaarde dat het niet geval zou zijn. Hierop zou een bankmedewerker naar het huisadres komen. Tijdens het huisbezoek nam de zogenaamde bankmedewerker de digitale gegevens dragers mee, waarna hij in de omgeving ging pinnen en in een electronicawinkel diverse goederen kocht. Ook heeft hij getracht grote geldbedragen naar het buitenland over te maken.

Van deze handelingen zijn beelden in handen gekomen van de politie. De politie heeft deze opgevraagd nadat het slachtoffer aangifte had gedaan. Het slachtoffer kreeg argwaan toen het saldo van zijn bankrekeningen kelderde.

De beelden van de verdachte zijn gedeeld onder politiemensen, die hem herkenden als zijnde de man in IJmuiden. Hij was na 1 november al aangehouden voor een andere zaak, waarbij ook zijn telefoon was inbeslaggenomen. Nader onderzoek in die telefoon leerde dat gegevens van de aangifte vanuit Zwanenburg overeenkwamen.

De verdachte bleek niet in zijn eigen woning te verblijven. Maar gegevens in de telefoon gaven aan waar hij regelmatig contact had. Toen de politie daar dinsdag in IJmuiden ‘aan de bel ging’, vluchtte de verdachte via de achterzijde de woning uit. Recht in de armen van een collega die daar zicht hield op de woning. De man is aangehouden.

Uit het onderzoek bleek verder dat hij verdacht werd voor een soortgelijke oplichting in ’t Gooi. Ook daarvoor is hij gehoord.

De verdachte heeft een dagvaarding uitgereikt gekregen. Hij blijft in detentie, hij stond ook nog gesignaleerd om nog 36 dagen in hechtenis door te brengen in verband met een onvolbrachte taakstraf.

2022228812