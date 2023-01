Getuigen gezocht van twee gewelddadige straatroven

De eerste straatroof is ’s middags gepleegd. Een 14-jarige jongen stapte omstreeks 15.30 uur bij de halte Centrum West in de RandstadRail, waar hij lastiggevallen werd door de twee verdachten. De jongen stapte bij de Voorweg uit. Omdat de verdachten hier ook uit de RandstadRail stapten, zette de jongen het op een rennen en de verdachten gingen hem achterna.

Ter hoogte van het Godfried Bomanspad werd de jongen door de verdachten gepakt, mishandeld en van zijn bezittingen beroofd. Toen even later bleek dat het slachtoffer ook gestoken was, is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten gingen er in de richting van de Piet Bakkerhove en J.C. Bloemhove vandoor.

Vanaf halte Willem Dreeslaan via Nieuwlandstraat naar Kortlandpad

Dezelfde avond is een 16-jarige jongen uit Zoetermeer ook beroofd door vermoedelijk dezelfde twee verdachten. Tussen beide partijen ontstond omstreeks 20.45 uur onenigheid bij station Seghwaert, waarna het slachtoffer de RandstadRail instapte. Toen de jongen de RandstadRail uit rende, werd hij gevolgd door de twee verdachten. Het slachtoffer liep vanaf de halte Willem Dreeslaan via de Nieuwlandstraat in de richting van het Kortlandpad. Tussen de Nieuwlandstraat en het Kortlandpad kregen de verdachten het slachtoffer te pakken, waarna zij hem mishandelden, bedreigden en beroofden. De verdachten gingen er in de richting van de Nieuwlandstraat en het Kortlandpad vandoor.

Signalement

Van de verdachten zijn de volgende signalementen bekend. Het gaat om twee getinte jongens van naar schatting zeventien jaar oud en zo’n 1.70 meter lang. De een droeg een zwarte jas van McKenzie en een grijze trainingsbroek. De ander droeg zwarte kleding.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u woensdag 18 januari iets opvallends gezien in de omgeving van de haltes Centrum West en Seghwaert of het Godfried Bomanspad, de Nieuwlandstraat en het Kortlandpad? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.