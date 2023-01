Man (23) aangehouden met grote hoeveelheid auto-onderdelen

De verdachte brak vooral in bij auto’s van het merk BMW. Hij stal steeds diverse onderdelen. In totaal zijn nu tien inbraken bekend bij de politie. Dankzij camerabeelden uit de omgeving van de auto’s waar ingebroken was, had de politie een duidelijk signalement van de man. Op vrijdag 20 januari werd de verdachte op de Nannie van Wehlstraat in Den Haag staande gehouden ter controle. Tijdens de controle bleek hij inderdaad BMW-onderdelen bij zich te hebben. Hierop is hij aangehouden. De man zit momenteel nog vast en dient zich volgende week te verantwoorden bij de politierechter.

Is er in uw auto ingebroken?

Is er in uw BMW ingebroken in de afgelopen paar maanden in Wateringse Veld of een van de wijken daaromheen? En heeft u hier nog geen aangifte van gedaan? Neem dan contact op met de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Ook wanneer u camerabeelden heeft van de omgeving van de incidenten of van een verdachte situatie, komt de politie graag met u in contact. Voor het uploaden van camerabeelden kunt u onderstaand tipformulier gebruiken.

Camera in beeld

Heeft u een camera en heeft u dat nog niet aan ons gemeld? Kijk dan hieronder voor meer informatie over Camera in Beeld. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers en bedrijven vrijwillig hun beveiligingscamera(‘s) kunnen aanmelden. Dankzij deze informatie weten wij per straat welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn. Als er een misdrijf is gepleegd waarbij camerabeelden kunnen helpen om de daders op te sporen, kunnen wij die beelden gericht opvragen bij de camera-eigenaren.