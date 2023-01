Man aangehouden voor mishandeling in tram

Op donderdag 19 januari stapt rond 11.00 uur een vrouw in tramlijn 2 in Den Haag. Deze tram komt uit de richting van Kraaijenstein. Bij de halte Laan van Eik en Duinen stapt er een man in. De man blijft in de tram dicht bij deze vrouw staan. Dan haalt deze onbekende man plotseling een groot mes tevoorschijn en slaat de vrouw hiermee hard op haar hoofd. Bij de halte Kamperfoeliestraat stapt de man de tram uit en loopt weg.

Team West en sociale media

In het regionale opsporingsprogramma Team West en op sociale media werden op dinsdag 25 januari beelden getoond van de verdachte. Na het tonen van de beelden ontving de politie meerdere tips over de verblijfplaats en de identiteit van de verdachte. Na het vaststellen van de identiteit van de verdachte zijn de beelden direct verwijderd. De 27-jarige Hagenaar zit vast en zal later worden gehoord.



Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Via opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak. Zo lukt het ons regelmatig om dankzij uw tips zaken op te lossen.