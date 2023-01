Vuurwapens aangetroffen in auto

In de auto zat een 21-jarige man uit Albanië. Hij had een vaag verhaal over wat hij hier deed en had ook geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De agenten vroegen hem of ze in de auto mochten kijken en daar gaf de man toestemming voor.

In de auto troffen de agenten drie vuurwapens, of iets wat daar sterk op leek, de man werd meteen aangehouden. Hij is naar een politiecel gebracht en wacht daar om verhoord te worden door rechercheurs. De hele auto is voor onderzoek in beslag genomen door de politie. De wapens worden onderzocht door medewerkers van Forensische Opsporing.