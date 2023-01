Aanhouding na mishandeling in Assendelft

Rond 15.35 uur kwam het slachtoffer aan op het treinstation Krommenie/Assendelft. Aan de zijde "de Wisselwachter" werd hij aangesproken door de verdachte die hem vervolgens bedreigde. Hierbij ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer letsel opliep. De verdachte is vervolgens gevlucht richting de Praktijkschool De Brug aan de Saenredamstraat. Het slachtoffer heeft de politie ingeschakeld en aangifte gedaan. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

De politie heeft na een zoekslag de verdachte kunnen aanhouden aan het Crullen Weer. Zijn rol in dit incident wordt nu onderzocht.

Getuigenoproep

Ondanks dat er een aanhouding is verricht, zoekt de politie naar getuigen. Aangezien het incident plaatsvond bij het station, zijn omstanders mogelijk getuige geweest van het incident. Mocht u tussen 15.30 uur en 16.00 uur iets verdachts hebben gezien aan de Saendelverlaan in Assendelft, dan horen wij dat graag. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.