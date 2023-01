Verdachte straatroof aangehouden

In de nacht van 28 op 29 april stonden twee jongens bij een fietsenstalling op de Kommel in Maastricht op een vriend te wachten. Twee personen kwamen vervolgens aanlopen en proberen een van de twee op gewelddadige wijze van zijn telefoon te beroven. Wanneer het minderjarige slachtoffer om hulp roept, gaan de twee er zonder buit vandoor.



Medio oktober werden beelden van beide verdachten verspreid via een SpeurMee-video op politie.nl en op de sociale media-kanalen van de politie. Daarop heeft één van de verdachte, een 18-jarige man uit Maastricht, zich op het politiebureau gemeld. Deze is daarop aangehouden. Het onderzoek naar de tweede verdachte gaat onverminderd door.