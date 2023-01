Geslaagde actie op drugshandel in Hilversum

Uit onderzoek bleek dat deze 48-jarige inwoner uit Hilversum zich vermoedelijk schuldig maakte aan handel van harddrugs. Die verdenking bleek woensdag j.l. terecht. Toen agenten een onderzoek instelden en daarbij de woning van de man doorzochten, vonden zij enkele zakken met vermoedelijk cocaïne, een metalen mal die gebruik wordt voor het persen van drugs, divers verpakkingsmateriaal van blokken cocaïne, circa 200 wikkels met cocaïne, circa 100 Xtc-pillen, een blok hasj én 6.000 euro aan cash. De bewoner werd daarop aangehouden en ingesloten voor nader verhoor. Hij zit nog vast. De politie zet het onderzoek voort.



