Getuigen gezocht poging straatroof Almere

De 64-jarige man liep rond 16.45 uur ’s avonds in het Beatrixpark, onder de Muziekdreef door, in de richting van de Divertimentostraat. Vlak voor de Rapsodiebrug komt hem een man tegemoet lopen. De man bedreigd hem uit het niets met een vuurwapen en vraagt om geld. Daarna slaat hij het slachtoffer meerdere keren op zijn hoofd. Wanneer hij geen geld krijgt, rent de dader er snel zonder buit vandoor richting de Divertimentostraat.

Het slachtoffer is later in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Signalement verdachte

Man

Donkere huidskleur

Slank postuur

Ongeveer tussen de 18 en 25 jaar oud

Tussen de 1.75 en 1.85 meter lang

Kort geknipt kapsel

Droeg een zwarte jas zonder capuchon, zwarte trui met capuchon (had de capuchon over zijn hoofd heen), zwarte trainingsbroek en zwarte schoenen

Help ons de dader te vinden

Zag u donderdagavond 26 januari rond 17.00 uur iets opvallends in de omgeving van de Divertimentostraat? Of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of upload de beelden direct via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.