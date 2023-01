Brand in schoonheidssalon gesticht met molotovcocktail

De brandweer heeft de brand geblust. Agenten zijn onmiddellijk gestart met een buurtonderzoek en zoeken getuigen. Vermoedelijk is de brand gesticht door twee donker geklede jongens die daarna in de richting van het Hoogveen zijn gerend.

Uw informatie helpt

Heeft u iets gezien of gehoord van deze brandstichting? Of zag u iets verdachts in de omgeving? Dan roepen wij u op contact op te nemen met de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van de omgeving. Via onderstaand formulier kunt u tips en/of beelden direct uploaden.