Controles door politie, gemeenten en Belastingdienst

In totaal werden er 30 bekeuringen voor verschillende verkeersovertredingen uitgeschreven. Het ging daarbij onder andere over het niet dragen van gordels, het niet bijhebben van een rijbewijs en niet verzekerd rijden. Vier automobilisten kregen een naheffing omdat ze in Nederland reden met een auto voorzien van buitenlandse kentekenplaten. De Belastingdienst brengt ze 1500 euro in rekening. Een auto werd in beslag genomen. Ook werden er bij vier personen nog openstaande bedragen geïnd. In totaal ging het om zo’n 4500 euro.