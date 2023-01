Hennepkwekerij ontdekt, dure spullen in beslag genomen

Er was al enige tijd het vermoeden dat er in de woning een kwekerij zat. Een bedrijf heeft de hennepkwekerij geruimd. Tijdens het onderzoek in de woning viel het de agenten op dat de bewoners de beschikking hadden over veel dure spullen. In overleg met het Openbaar Ministerie zijn een aantal van die spullen in beslag genomen. De bewoners worden verdacht van witwassen. Er werden onder andere een auto, 11 paar dure schoenen, bijna 25000 euro aan contant geld, een servies, verschillende dure sieraden en drie horloges in beslag genomen. Er is niemand aangehouden, de bewoners worden op een later moment gehoord.