Jongen (17) gewond na vermoedelijke steekpartij

Hulpdiensten kregen rond 18.15 uur een melding van een ruzie op straat, daarbij zou iemand gewond zijn geraakt. Uiteindelijk troffen ze het 17-jarige slachtoffer gewond aan. Enige tijd later werd de 41-jarige verdachte aangehouden. Rond 2.30 uur werd ook de 15-jarige jongen aangehouden. Wat er precies gebeurd is is onderwerp van onderzoek. Bij het incident raakt ook nog een 16-jarige jongen uit Middelburg gewond, niet doordat hij gestoken is. Hij heeft aangifte gedaan van zware mishandeling en moest door een arts nagekeken worden.

Getuigen

Ter plaatse werden al meerdere getuigen gehoord. Ook werd er gekeken of er camerabeelden van het incident waren. De politie zoekt nog meer getuigen. Iets gezien? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul een tipformulier in.