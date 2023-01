Ringbaan-Oost maandagavond afgesloten vanwege reconstructie

Op woensdag 21 december 2022 vond er op de kruising van de Ringbaan Oost en de Gelrebaan een ernstige aanrijding plaats. U heeft dat wellicht meegekregen en heeft mogelijk de aanrijding of de nasleep ervan gezien.

Na de aanrijding is de politie een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toedracht. Dit onderzoek is nog in volle gang. Eén van de onderwerpen van dit onderzoek is de snelheid van de auto die bij de aanrijding betrokken was. Om de snelheid nauwkeurig te kunnen bepalen en als bewijs voor of tegen de verdachte in de rechtbank te kunnen presenteren is er een reconstructie nodig.

Reconstructie

Door verschillende situaties na te bootsen, proberen we de rijrichting en snelheid van de auto die betrokken was bij de aanrijding te bepalen. We doen dit door met een soortgelijke auto, bestuurd door een specialist van de politie, meerdere keren met verschillende snelheden over de kruising te rijden. Dat kan oplopen tot snelheden van 160 km/u. U snapt dat we dan geen risico willen lopen en de kruising geheel afzetten.

Afzettingen

We houden deze reconstructie op maandag 30 januari 2023 van 18.00 uur tot 23.00 uur. Vanaf de Enschotsestraat zal de Ringbaan-Oost afgesloten worden voor alle verkeer wat vanaf de Ringbaan-Zuid in de richting van de Ringbaan-Noord rijdt. Deze afzetting is tot aan de Petrus Loosjesstraat. Ook is het niet mogelijk om vanaf een zijstraat tussen die twee kruisingen de Ringbaan-Oost in noordelijke richting op te rijden. Het is wel mogelijk om vanaf de Ringbaan-Noord in zuidelijke richting naar de Ringbaan-Zuid te rijden. Er zijn ter plaatse door middel van borden omleidingsroutes aangegeven.

Overlast

We begrijpen dat deze langdurige afzetting overlast zal geven voor bewoners en het verkeer wat daar normaal gesproken rijdt. Maar vanuit het oogpunt van veiligheid en het zo nauwkeurig mogelijk uitvoeren van dit onderzoek is er geen andere mogelijkheid. We hopen op uw begrip.