Recherche onderzoekt overlijden Schiedammer (59)

Schiedam - Woensdagochtend 25 januari werden hulpdiensten naar een reanimatie in een woning aan de Westfrankenlandsestraat gestuurd. De man die ze daar aantroffen, de 59-jarige bewoner, was echter al overleden. Omdat een misdrijf niet kon worden uitgesloten, is een man die ook aanwezig was in de woning aangehouden. Het gaat om een 54-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats. Rechercheurs onderzoeken de omstandigheden rond het overlijden.