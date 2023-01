Bloedspoor leidt naar overvaller avondwinkel

Rond 18.30 uur kreeg de politie een melding van een overval die plaats vond in een avondwinkel aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. Een medewerker verklaarde dat hij door een vrouw was bedreigd met een scherp voorwerp die geld wilde. Vervolgens ontstond er een worsteling tussen de medewerker en de overvaller. De medewerker en de verdachte raakten beiden licht gewond. Agenten troffen vanuit de avondwinkel op straat een bloedspoor aan. Dit bloedspoor hield op bij een woning aan de Goeverneurlaan. In die woning werd de overvaller aangehouden, deze 37- jarige vrouw uit Den Haag bleek ook gewond te zijn. De verdachte zit nog vast en wordt gehoord.

Onderzoek naar straatroof

De recherche onderzoekt ook of de aangehouden verdachte mogelijk ook op die zaterdagmiddag betrokken is geweest bij een straatroof op de Van Zeggelenlaan. De politie komt graag in contact met getuigen en een mogelijk slachtoffer. Heeft u informatie over deze zaak? Bel dan met de opsporingstiplijn 0800-6070 of bel met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.