Omroep Gelderland en RTV Oost starten samen nieuw opsporingsprogramma Plaats Delict

Plaats Delict wordt gepresenteerd door Jasper Lindner (Omroep Gelderland) en Emiel Houben (RTV Oost). Het publiek wordt door politie en justitie opgeroepen om mee te denken over diverse misstanden in de regio. Voor ongeveer een op de drie zaken geldt dat de politie aan de hand van de binnengekomen tips verder kan met een onderzoek.

Volgens Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur Omroep Gelderland, is Plaats Delict een logische samenwerking: “De regionale eenheid van politie en justitie in Oost-Nederland bestrijkt beide provincies. Dus dat sluit goed aan. Daarnaast trekken criminelen zich niets aan van provinciegrenzen, dus wat interessant is voor Gelderland is dat ook voor Overijssel. Door de krachten te bundelen kunnen we een beter en interessanter televisieprogramma maken.”

Ook Henk Jan Karsten, hoofdredacteur RTV Oost, kijkt uit naar de samenwerking met Omroep Gelderland: “Een gezamenlijk programma sluit goed aan bij de opsporingspraktijken van politie en openbaar ministerie in Oost-Nederland. Tegelijkertijd garanderen we dat er voldoende ruimte blijft voor zaken die alleen in Overijssel of juist in Gelderland spelen. Dit past bij de werkwijze waarin de publieke omroepen elkaar steeds beter weten te vinden: samenwerken waar we elkaar kunnen versterken, maar altijd met behoud van onze eigen gezicht en signatuur.”

Ook de politie hecht veel waarde aan de samenwerking met de regionale omroepen: “Dankzij de samenwerking wordt de kijker betrokken bij het oplossen van zaken. En dat dit werkt laten de vele opgeloste zaken zien. Daarom zijn we blij dat Omroep Gelderland en RTV Oost de handen ineen slaan zodat we hopelijk nog meer zaken, samen met de burger, kunnen oplossen.”

Plaats Delict vervangt de opsporingsprogramma’s Bureau GLD (Omroep Gelderland) en Onder de Loep (RTV Oost).