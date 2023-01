Politie zoekt identiteit tweede verdachte woningoverval Maastricht

Twee mannen drongen die avond rond 22 uur de woning binnen aan de Duitsepoort.. Bij de woningoverval raakten destijds twee personen gewond. De eerder aangehouden verdachte kwam in beeld tijdens het rechercheonderzoek dat na de woningoverval werd opgestart.



De recherche is nog op zoek naar de identiteit van de tweede verdachte. Heeft u informatie, iets gezien of gehoord, dat waardevol kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via 0800-7000