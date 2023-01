Casino overvallen

Iets na middernacht rond 00.05 uur loopt een man het casino binnen. Hij bedreigt direct de medewerker achter de balie en eist geld. De medewerker geeft hem een geldbedrag en de overvaller gaat er meteen vandoor. Het is onbekend in welke richting hij is gevlucht.

Signalement

Man

Lichte huid

Donkere kleding



Getuigen gezocht

De recherche is een onderzoek gestart en wil graag in contact komen met getuigen die iets hebben gezien. Weet jij meer over de vluchtroute van de verdachte? Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact met ons op.

Dat kan op de volgende manieren:

• Digitaal via onderstaand tipformulier

• Telefonisch via 0900 8844

• Anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000