Vuurwapen van straat

Agenten voerden op zondagmiddag rond 17.00 uur een controle uit op het Stationsplein in Rotterdam. Tijdens de fouillering van een groepje jongeren werd in een tas van één van hen een vuurwapen aangetroffen. Het vuurwapen is in beslag genomen. De 22-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Ook stond hij gesignaleerd omdat hij nog een gevangenisstraf van vijftien dagen uit moet zitten.



Vuurwapen tipgeld

Vuurwapenbezit leidt tot gebruik van vuurwapens waarbij slachtoffers kunnen vallen. Om (vuurwapen)geweld in Rotterdam terug te dringen is één van de maatregelen een beloning voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Een tipgever kan daarvoor maximaal 750 euro krijgen.

Heb jij een tip over een vuurwapen? Bel dan met Team Criminele Inlichtingen (TCI): 06 332 364 32. Deze afdeling gaat zeer vertrouwelijk om met de gegevens van de melder. De hoofdofficier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond.