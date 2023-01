Politie en boa’s houden man aan na mishandeling

De opsporingsambtenaren van de gemeente hadden maandagavond meerdere overlastmeldingen gekregen. Toen ze in de Akkerstraat twee mannen aantroffen die de overlast vermoedelijk veroorzaakten, weigerde één van hen mee te werken aan de controle door de boa’s. De verdachte reageerde steeds agressiever en ging de boa zelfs te lijf. De boa’s riepen daarop de hulp van de politie in. Toen agenten in de Akkerstraat aankwamen, hadden de boa’s de agressieve verdachte inmiddels onder controle en al in de boeien geslagen.

De verdachte, een 42-jarige Pool, is aangehouden op verdenking van mishandeling van een ambtenaar in functie en door de politieagenten meegenomen naar een politiebureau. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verhoord.

Achter elk uniform zit een mens

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak, zoals bijvoorbeeld boa’s, ambulance- en brandweerpersoneel en buschauffeurs, te maken met agressie en geweld. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een hogere straf geëist.

De in 2021 opgerichte Taskforce Onze hulpverleners veilig heeft een actieprogramma gelanceerd. Daarmee wil de Taskforce geweld tegen en mishandeling van hulpverleners terugdringen en Nederlanders ervan doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd.