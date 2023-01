Getuigen gezocht van straatroof

Rond 18.00 uur liep de jongen samen met vrienden op de Holenweg in Hoorn. Ze waren net wezen zwemmen in het nabijgelegen zwembad als de jongen wordt aangesproken door een andere jongen. Hij bedreigde de 17-jarige jongen vervolgens met een mes en gaf aan dat hij zijn jas moest afgeven. Om de verdachte heen stonden meerdere personen. Toen dit niet snel genoeg gebeurde werd het slachtoffer door een andere jongen uit de groep in zijn gezicht geslagen. Hij overhandigde de jas aan de verdachte en voor de groep vertrok werd hij nogmaals hard in zijn gezicht geslagen. De groep vertrok vervolgens in de richting van de Wabenstraat.

Signalement verdachte

-Jongen/man

-Ongeveer 17 á 18 jaar oud

-1.80 á 1.90 meter lang

-Droeg een zwarte pet met capuchon

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over dit incident. Heeft u rond 18.00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Holenweg? Mocht u weten wie bij deze straatroof betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Eventuele camerabeelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 202300265