Politie zoekt getuigen van diefstal supermarkt

Omstreeks 20.40 uur kreeg de politie de melding binnen. Toegesnelde agenten startte direct een onderzoek. De dader zou na een onbekende buit te hebben meegenomen rechtsaf zijn gegaan in de richting van het naastgelegen park. Na een zoekslag in de omgeving werd de man niet meer aangetroffen.

Signalement verdachte

-Man

-Licht of licht getinte huidskleur

-Slank/sportief postuur

-Ongeveer 1.80 meter

-Droeg een zwarte jas

-Droeg een zwarte muts

-Droeg een zwarte broek

-Droeg zwarte schoenen

-Droeg een mondkapje

Getuigenoproep

De recherche in Haarlem onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Heeft u omstreeks 20.35 uur, vóór, tijdens of ná de diefstal de verdachte gezien in de omgeving van de Engelenburg. Heeft u camerabeelden waar de mogelijke verdachte op te zien is? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt camerabeelden uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2023002139