Wie gooit een scherpe handgranaat op straat en waarom?

Handgranaat

In de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 oktober 2022 rond 01.15 uur gooit een nog onbekende man op de Gasthuisring in Tilburg nabij een coffeeshop een scherpe handgranaat op straat. Het gevaarlijke explosief gaat echter niet af omdat een stuk tape de ontsteking blokkeert. De dader is gefilmd. We hopen dat een kijker hem herkent. Er komt enkele minuten later ook nog een voorbijganger in beeld die de beveiliger van de coffeeshop aanspreekt. De recherche komt graag met deze mogelijk belangrijke getuige in contact.



Woninginbraak

In een woning aan de Gerard van Swietenstraat in Tilburg slaat woensdag 9 november 2022 omstreeks 15.30 uur een inbreker toe. Hij forceert een dakraam om binnen te komen. Bewoners die thuis zijn, overlopen hem waarna hij zonder buit op de vlucht slaat. Agenten doorzoeken de omgeving maar treffen hem niet meer aan. Uit het onderzoek blijkt dat hij door een beveiligingscamera van een buurtbewoner is gefilmd. Wie is hij?



Uitzendingen

Maandagavond om 17.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.