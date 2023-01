Vuurwerkvangst na Oudjaarsaanhoudingen

Tijdens de vorige jaarwisseling (‘21-‘22) werd in Beesd zwaar vuurwerk gegooid naar hulpverleners. Een beveiliger liep toen tweedegraads brandwonden op. In die periode werd o.a. een grote caravan in brand gestoken en zijn diverse vernielingen gepleegd. Het onderzoek dat door de politie daarop is gestart, leverde geen verdachte(n) op. Ook een buurtonderzoek leverde toen geen informatie op waarmee het onderzoeksteam verder kon.

Uit een lopend onderzoek kwam recent informatie dat men deze jaarwisseling (‘22-‘23) voor ongeregeldheden wilde zorgen in Beesd, gemeente West Betuwe. Daarop is door het politieteam stevig geïnvesteerd en volgden de aanhoudingen op Oudjaarsdag.

De verdachten zijn in hun woning aangehouden. Zij zijn gearresteerd op verdenking van voorbereidingen om goederen tot explosie te brengen, bandstichting en verstoring van de openbare orde. Het gaat om mannen uit de gemeente Zaltbommel (28 en 30 jaar oud), de gemeente West Betuwe (36, 32 en 26 jaar). Deze eerder aangehouden mannen blijven verdachte in dit onderzoek.

Gebiedsontzegging

Oudejaarsdag is aan 7 personen een gebiedsontzegging uitgereikt door de gemeente West Betuwe. De bestuurlijke maatregel is gebaseerd op verdenking van betrokkenheid bij de plannen voor de jaarwisseling.

Tijdens deze jaarwisseling hebben zich geen openbare orde incidenten voorgedaan in Beesd.