Acht aanhoudingen na aantreffen drugslab in Holsloot

Het aantreffen van het lab volgt na politieonderzoek. Omstreeks 13:00 uur is de politie het pand binnengevallen. In en rondom het pand zijn vier personen aangehouden. Het gaat om een twee mannen (54 en 57) uit Den Haag, een 40-jarige man uit Coevorden en een 41-jarige vrouw uit Amsterdam.

Later op de dag zijn nog eens vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 57-jarige man uit Oudenbosch, een 55-jarige man uit Oud Gastel, een 28-jarige man uit Den Haag en een 46-jarige man uit Rotterdam. De verdachten zitten vast en zullen worden gehoord over hun rol.

Alle benodigdheden voor een drugslab

Het drugslab was nog niet in werking maar in het pand zijn alle benodigdheden voor het produceren van synthetische drugs gevonden. Het gaat om een complete labopstelling met onder meer ketels, chemicaliën en branders. Wat voor drugs er geproduceerd zouden worden, moet onderzoek uitwijzen.

Onderzoek in het pand

Samen met de recherche doen specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie donderdag onderzoek in het pand. LFO onderzoekt de chemicaliën die zijn aangetroffen en zorgt dat het drugslab op een veilige manier wordt ontmanteld en ontruimd. Ook forensisch specialisten doen donderdag onderzoek. Er zijn twee voertuigen en meerdere gegevensdragers in beslag genomen voor onderzoek.

Maak er melding van als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt

Dit drugslab is gelukkig ontmanteld voordat het in werking was. Een drugslab kan namelijk levensgevaarlijk zijn voor de omgeving. Maak er melding van als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt bij een woning. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Als u liever niet heeft dat de politie uw naam weet, kunt u ook anoniem melding maken via 0800-7000 of ga naar de site van Meld Misdaad Anoniem.