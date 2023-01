Aanhouding in onderzoek naar overleden man Sint Pancras

Hulpdiensten kregen woensdagmiddag 4 januari rond 14.00 uur een melding van een onwelwording op de Broeckerhoek in Sint Pancras. Toegesnelde agenten troffen in een woning een man aan. Hij is nog gereanimeerd maar dit mocht niet meer baten. De man bleek te zijn overleden. Het gaat om een 79-jarige man uit Sint Pancras.

Vanwege de omstandigheden rondom het overlijden van de man is door de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. De politie doet momenteel onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden.

Heeft u woensdagmiddag 4 januari rond 14.00 iets verdachts gezien of gehoord dat mogelijk met de dood van de man te maken heeft? Of heeft u andere informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

2023002657